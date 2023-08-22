Японія цього тижня почне скидати воду з АЕС «Фукусіма-1» в океан

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Reuters

Японія 24 серпня розпочне скидання води з АЕС «Фукусіма-1» у Тихий океан.

Про це пише Bloomberg.

Енергетичній компанії Tokyo Electric Power (TEPCO) потрібно скинути близько 1,3 мільйона кубічних метрів води — вміст приблизно 500 олімпійських басейнів. Цей процес триватиме принаймні 30 років. Китай і деякі інші країни розкритикували план Японії — вони сумніваються, що це безпечно.

«Уряд Японії візьме на себе відповідальність за безпечне виконання цієї пропозиції, навіть якщо знадобляться десятиліття, щоб скинути всю очищену воду», — запевнив премʼєр-міністр Фуміо Кішіда.

Міжнародне агентство з атомної енергії два роки розглядало це питання і вирішило, що цей процес матиме незначний вплив на людей і довкілля, а також підкреслило, що це звичайна практика в ядерній галузі.