Японія цього тижня почне скидати воду з АЕС «Фукусіма-1» в океан
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Японія 24 серпня розпочне скидання води з АЕС «Фукусіма-1» у Тихий океан.
Про це пише Bloomberg.
Енергетичній компанії Tokyo Electric Power (TEPCO) потрібно скинути близько 1,3 мільйона кубічних метрів води — вміст приблизно 500 олімпійських басейнів. Цей процес триватиме принаймні 30 років. Китай і деякі інші країни розкритикували план Японії — вони сумніваються, що це безпечно.
«Уряд Японії візьме на себе відповідальність за безпечне виконання цієї пропозиції, навіть якщо знадобляться десятиліття, щоб скинути всю очищену воду», — запевнив премʼєр-міністр Фуміо Кішіда.
Міжнародне агентство з атомної енергії два роки розглядало це питання і вирішило, що цей процес матиме незначний вплив на людей і довкілля, а також підкреслило, що це звичайна практика в ядерній галузі.
- У 2011 році на АЕС «Фукусіма-1» сталася аварія через землетрус і цунамі. Через витік радіації було евакуйовано близько 150—200 тисяч людей.
- У вересні 2019 року Окружний суд Токіо виправдав у справі про аварію 2011 року колишніх керівників компанії Tokyo Electric Power Company (TEPCO), яка є оператором і власником АЕС «Фукусіма-1».
- Японія витратила 3,45 млрд єн ($320 млн) на будівництво стіни, щоб підземні води не потрапляли в пошкоджені зони реактора. Але це дозволило знизити добовий витік ґрунтових вод з приблизно 500 т до 100 т. У 2021 році на «Фукусімі» виявили танення «крижаної стіни».