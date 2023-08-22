Генштаб: У війні з Україною загинули 410 росіян за добу

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Минулої доби російська армія втратила приблизно 410 військових, 4 танки, 27 бойових броньованих машин і 31 артилерійську систему. Загалом на війні в Україні вже загинули 258 340 росіян.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Російська армія безуспішно наступала в районі Кліщіївки Донецької області. Українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів в районі Авдіївки, Марʼїнки та Новомихайлівки.

Українська авіація протягом минулої доби завдала шести ударів по скупченнях російських військ. Ракетні війська й артилерія протягом минулої доби вразили чотири пункти управління, район зосередження окупантів, озброєння та військової техніки і три артилерійські засоби.