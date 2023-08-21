У Telegram стався збій

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У месенджері Telegram увечері 21 серпня стався збій. Користувачі скаржаться, що не можуть надсилати повідомлення і не отримують їх.

Проблеми в месенджері почалися близько 20:20 — чати не оновлювалися, не вантажилися фото, голосові та текстові повідомлення. Ситуація повторилася за кілька хвилин до девʼятої вечора.

Із цим також зіткнулися користувачі з Білорусі, Грузії, Узбекистану і Казахстану.

Наразі причина збою невідома. Месенджер ще не прокоментував ситуацію.