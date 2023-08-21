Сомалі призупинило роботу TikTok і Telegram через «терористичні загрози»

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Уряд Сомалі призупинив роботу застосунків TikTok, Telegram і букмекерської компанії 1XBET, заявляючи, що їх використовують терористи та групи, які «пропагують аморальність».

Про це пише Bloomberg.

Міністерство звʼязку та технологій країни наказало інтернет-провайдерам заблокувати застосунки TikTok, Telegram та 1XBET на тлі боротьби з джихадистським угрупованням «Аль-Шабаб» у центральному регіоні Сомалі.

Це перший випадок, коли уряд наказав заблокувати певні програми з антитерористичною метою.

У серпні Сенегал теж призупиняв роботу TikTok через побоювання, що його використають для розпалювання протестів.