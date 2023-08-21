У Шотландії пінгвіну із зоопарку присвоїли звання генерала норвезької армії

Новини

У Шотландії королівському пінгвіну, серу Нільсу Улафу III, який живе в Единбурзькому зоопарку, присвоїли нове звання — генерала норвезької армії. Звання присвоїли за те, що він «надав чудовий приклад іншим пінгвінам».

Птах тепер має титул генерал-майора, барона острова Буве й офіційного талісмана Його Величності Королівської гвардії Норвегії. Норвезькі солдати щороку надсилають йому рибу та різдвяні листівки.

Спеціальна церемонія вручення серу Нільсу його нового титулу відбулася в контактному зоопарку Penguins Rock в Единбурзі. На ній були присутні понад 160 гвардійців у формі.

Що це за пінгвін?

У 1961 році норвезька королівська гвардія брала участь у Королівському единбурзькому військовому параді військових оркестрів. Майору Нільсу Егелієну сподобалася колонія пінгвінів у зоопарку. Він знайшов схожість між ходою королівських пінгвінів і маршем солдатів норвезької королівської гвардії. Згодом, у 1972 році, королівський пінгвін став символом норвезької королівської армії. Його назвали на честь майора Нільса Егелієна і короля Норвегії Улафа, який був на троні на той час. Серед іншого сер Нільс Олав у 2008 році отримав лицарське звання (це схвалив король Норвегії).