Підрив Каховської ГЕС: Перша лінія водогону запрацювала — вона дасть воду чверті Кривого Рогу

Новини

Уряд запустив у роботу першу нитку на ділянці «Інгулець — Кряжеве» магістрального водогону, який почали будувати після теракту на Каховській ГЕС.

Про це 21 серпня повідомило Міністерство відновлення.

Перша нитка дозволить забезпечити доступом до води приблизно 25% населення Кривого Рогу в Дніпропетровській області. Вода з річки Інгулець закачується насосною станцією до підземного трубопроводу, далі відкритим каналом потрапляє до Південного водосховища та подається мешканцям Кривого Рогу. Цей процес триватиме до 10 днів. Загалом ланка «Інгулець — Кряжеве» складається з чотирьох ниток, решту три мають запустити на початку осені.

Попереду — запуск ще двох ділянок: «Марганець — Нікополь — Покров» (протяжність 40,9 км) і «Запоріжжя — Томаківка — Марганець» (76,7 км).