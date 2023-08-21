На Миколаївщині командир нарахував 5,5 млн грн виплат військовим, яких не було на службі

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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївщини. Його підозрюють у безпідставному нарахуванні виплат підлеглим, які тривалий час не зʼявлялися на службі.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань України.

За інформацією слідства, посадовець мав зупинити виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулись до місця служби.

Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не зʼявлялися на службу. Так він завдав державі збитків на 5,4 млн грн.

За матеріалами ДБР, почалось відшкодування грошей бюджету.

Посадовцю повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.