З жовтня «Нова пошта» запрацює у Словаччині
- Автор:
- Софія Телішевська
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«Нова пошта» з 1 жовтня виходить на ринок Словаччини, йдеться у пресрелізі компанії.
«Вже з жовтня українці зможуть легко та швидко відправляти рідним у Словаччину та отримувати від них документи та посилки вагою до 100 кг», — зазначає пресслужба.
Перше відділення Nova Post відкриють у Братиславі. Воно працюватиме з понеділка до суботи.
Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику курʼєра на будь-яку адресу для відправки.
- Відділення «Нової пошти» вже працюють у Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії та Чехії з терміном доставки від 3 днів.