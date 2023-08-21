У Києві чоловік підпалив 12 автівок військових — його затримали

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Пресслужба КМДА

Поліція затримала чоловіка, який у Києві підпалив 12 автомобілів військовослужбовців.

Про це повідомляє МВС України.

Поліцейські викрили зловмисника, коли той закладав запалювальний пристрій до чергового автомобіля військовослужбовця. Затриманий пояснив свої дії негативним ставленням до військових.

Фігурант виготовляв вибухівку самостійно. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.