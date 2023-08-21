Москву вкотре атакували безпілотники

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Міністерство оборони росії знову заявило про нібито атаку українських безпілотників. За їхніми словами, в Московській області збили два дрони.

Запуск безпілотника стався близько 06:50 за московським часом. Його начебто виявили над територією Московської області та знищили засобами радіоелектронної боротьби в районі населеного пункту Покровське Рузького району.

Втім, уже о 08:16 там заявили про ще одну атаку — дрон начебто збила російська ППО над територією Істринського району Московської області.

Збиття безпілотника на підльоті до Москви підтвердив мер міста Сергій Собянін. За його словами, руйнувань та постраждалих внаслідок атаки БпЛА немає.

Як пишуть російські медіа, аеропорт Внуково тимчасово призупиняв роботу. Також рейс «Аерофлоту» з російського міста Єкатеринбург замість московського «Шереметьєво» приземлився у Казані. Коли літак мав розпочати зниження, лайнер розвернувся. Пілот оголосив, що всі аеропорти Москви закриті.

Про обмеження роботи повідомляв і аеропорт Домодєдово. Там заявили, що «для забезпечення додаткових заходів безпеки з 6:26 введена тимчасова заборона на прийом та виліт літаків».

О 8:30 роботу аеропортів Домодєдово і Внуково начебто відновили.