Новий посол Франції прибув в Україну

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В Україну приїхав новий посол Франції Гаель Вейсьєр і розпочав свою місію.

Про це він повідомив у X (Twitter).

«Усвідомлюю, як мені пощастило нести таку чутливу місію, коли ця країна чудово справляється з російською агресією та великою відповідальністю, яка з нею пов’язана», — написав новий посол Франції в Україні.

Попередник Етьєн де Понсен побажав колезі успіхів у «такій важливій місії на чолі посольства Франції в Україні». Самого Етьєна де Понсена після чотирьох років роботи в Україні призначили послом у Польщу.