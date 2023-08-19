Німецький концерн Rheinmetall найближчими днями почне ремонтувати танки в Україні

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Німецький збройовий концерн Rheinmetall найближчими днями почне ремонтувати танки в Україні.

Як пише Deutsche Welle, про плани до кінця місяця розпочати обслуговування танків в Україні розповів голова правління концерну Армін Паппергер. «Ми почнемо обслуговування вже цього місяця», — заявив гендиректор.

За його словами, зараз у Німеччині навчаються 12 фахівців з України, ще 12 приїдуть пізніше. Їх готують саме для ремонту західних танків, таких як Leopard.

Паппергер також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні: «Це може статися швидко, там є достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів».

Він додав, що в певний момент Україна має стати незалежною у виробництві озброєнь, оскільки Захід не завжди «оплачуватиме всі рахунки».