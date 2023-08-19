Італійські туристи в Албанії втекли з ресторану, не заплативши. Через розголос на це відреагувала прем’єр Джорджа Мелоні

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В італійських і албанських медіа та соцмережах набула розголосу історія про чотирьох туристів з Італії, які в історичному місті Бераті, що в центрі Албанії, втекли з ресторану, не сплативши рахунок на близько €80.

Їх втечу засняла вулична камера спостереження, а власник ресторану розповів журналістам, що був здивований такою поведінкою, оскільки туристи дякували за хорошу їжу.

Про інцидент дізналася премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні, яка в той час теж була в Албанії та зустрілася з колегою Еді Рамою. Вона доручила італійському посольству компенсувати ресторану вартість замовлення.

Албанський премʼєр Рама в інтервʼю La Stampa розповів, що коли Мелоні дізналась про випадок, то доручила посольству «заплатити за цих недоумків», бо «Італія не може так зганьбитися».

Італійське посольство в Тирані написало, що сплатило рахунок.