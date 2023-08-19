Безпілотник атакував російський військовий аеродром у Сольцях. Там базувалися бомбардувальники Ту-22

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Близько 10:00 безпілотники атакували військовий аеродром у Сольцях в Новгородській області рф. Про це йдеться в заяві Міноборони рф.

У соцмережах пишуть про пошкодження двох із десяти літаків ТУ-22М3. Улітку 2023 на цьому аеродромі базувалися дальні бомбардувальники Ту-22М3, які росіяни використовують для ракетних ударів по Україні.

Пост зовнішнього спостереження нібито намагався збити безпілотник коптерного типу зі стрілецької зброї, але чи успішно — невідомо.

Військові рф зазначають, що на стоянці літаків на території аеродрому стався «спалах». Станом на 13:00 пожежу нібито ліквідували.

Російське Міноборони визнало загоряння на стоянці літаків.

«Ушкодження отримав один літак», — заявили там.