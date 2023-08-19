На Київщині в промзоні пролунали вибухи й зайнялася пожежа

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У Києві о 10:55 в промзоні поблизу Кільцевої дороги пролунали вибухи, після чого зайнялася пожежа.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Пожежа внаслідок невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги. У промзоні на ділянці, що перебуває на території області», — зазначив він.

Усі служби перебувають на місці, інформація про постраждалих не надходила. Що саме вибухнуло — наразі невідомо.

Рятувальники повідомили, що пожежа сталася у складському приміщенні в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району. Вогонь уже ліквідували.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що вибухи сталися на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Є постраждалі працівники експертної служби. Наразі пожежу локалізували. Цивільних просять не наближатися до місця пожежі.