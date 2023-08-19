На півдні знищили 10 катерів росіян — вони маневрували по Дніпру на Херсонщині

Новини

МВС

Українські бійці за добу знищили 10 ворожих катерів, які маневрували між островами на Дніпрі в Херсонській області. Майже всі катери — цивільні, але переобладнані на диверсійно-розвідувальні.

Про це повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Це обладнані цивільні плавзасоби для того, щоб маневрувати між островами, намагатися ротувати там свій особовий склад, підвезти боєприпаси або просто розвідувати напрямок дій Сил оборони», — розповіла Гуменюк.

За її словами, за добу на півдні також ліквідовано 40 окупантів, одну гармату, пʼять одиниць авто- і бронетанкової техніки.