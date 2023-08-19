Сили оборони за ніч знищили 15 із 17 дронів

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У ніч проти 19 серпня росіяни випустили з північного напрямку 17 дронів Shahed-136/131. Сили ППО ліквідували 15 БпЛА.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

За минулу добу 18 серпня протиповітряній обороні вдалось знищити шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний типу «Ланцет».

Авіація Повітряних сил за минулу добу завдала понад 10 групових ударів по обʼєктах і районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.