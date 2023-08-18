У Парижі заборонили кататися на поні

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Reuters

У Парижі вирішили заборонити катання на поні від 2025 року.

Про це пише Reuters.

Катання на поні в парках Парижу було популярною розвагою для дітей протягом десятиліть.

Reuters

Місцеві зоозахисники роками вели кампанію за припинення катання на поні. Вони стверджували, що тваринам доводиться днями працювати без постійного доступу до прісної води та сіна і годинами їхати в тісних вантажівках до міста.

Організації Paris Animaux Zoopolis вдалося зібрати понад 8 400 підписів під вимогою до місцевої влади заборонити катання на поні.