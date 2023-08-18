У Парижі заборонили кататися на поні
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
У Парижі вирішили заборонити катання на поні від 2025 року.
Про це пише Reuters.
Катання на поні в парках Парижу було популярною розвагою для дітей протягом десятиліть.
Місцеві зоозахисники роками вели кампанію за припинення катання на поні. Вони стверджували, що тваринам доводиться днями працювати без постійного доступу до прісної води та сіна і годинами їхати в тісних вантажівках до міста.
Організації Paris Animaux Zoopolis вдалося зібрати понад 8 400 підписів під вимогою до місцевої влади заборонити катання на поні.
- У 2021 році в Парижі ухвалили Хартію про добробут поні. А в липні цього року мерія вирішила поступово скасувати ліцензії операторів катання на тваринах.