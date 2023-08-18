У буферній зоні Кіпру атакували бульдозерами миротворців ООН

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На Північному Кіпрі турки-кіпріоти атакували бульдозерами миротворців ООН. Про нього повідомили в Організації Обʼєднаних Націй.

Інцидент стався вранці 18 серпня в буферній зоні біля села Піла, коли миротворці ООН заблокували там несанкціоновані будівельні роботи.

В Організації Обʼєднаних Націй заявили, що загроза безпеки її миротворців, а також пошкодження майна — це неприйнятно, і за міжнародним правом є серйозним злочином, «який переслідуватиметься зі всією суворістю закону».

ООН закликає кіпрсько-турецьку сторону поважати мандат місії в буферній зоні ООН, утримуватися від будь-яких дій, що можуть призвести до подальшої ескалації напруженості, і негайно вивести весь персонал і техніку з буферної зони ООН.