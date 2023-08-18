НАЗК: Тимчасовий мер Запоріжжя Анатолій Куртєв незаконно збагатився на 9 мільйонів гривень

Новини

Telegram / Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради

У секретаря міської ради Запоріжжя Анатолія Куртєва, який з 2021 році виконує обовʼязки мера, знайшли ознаки незаконного збагачення на 9 мільйонів гривень.

Про це 18 серпня повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

У серпні 2022 року під час обшуку помешкання, яке Куртєв орендував спільно зі своїм помічником, детективи Національного антикорупційного бюро вилучили майже 600 тисяч гривень, $230 тисяч і €650.

Куртєв заявив, що нічого не знає про ці кошти та квартиру. Помічник Куртєва заявив, що гроші належать йому та його батькам. Однак НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів у законний спосіб отримати не могли. Таким чином Куртєв має необґрунтовані 9 мільйонів 31 тисячу гривень, що перевищує його законні доходи.

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що Анатолій Куртєв таки користувався цим житлом разом зі своїм помічником (це підтвердили сусіди та камери відеоспостереження), а ці кошти не відповідають доходам, які він законно заробив. У декларації за 2020 рік Анатолій Куртєв вказав, що грошових активів у нього немає, а його доходи за 2021 та 2022 роки не дозволяли накопичити цієї суми.