Служба безпеки викрила підприємців, які поставили ЗСУ браковані міни на майже 270 мільйонів гривень

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Військові контррозвідники Служби безпеки викрили корупційну схему: підприємства поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни за контрактом на майже 270 мільйонів гривень. Це сталося напередодні повномасштабного вторгнення рф.

За даними слідства, до схеми причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міністерства оборони на виробництво мін, про це пише пресслужба СБУ. Тоді як пресслужба МВС повідомляє, що ситуація повʼязана з керівниками двох підприємств.

За договорами підприємці мали відвантажили міни до лютого 2022 року. Однак до цього строку компанії поставили до Міноборони тільки частину мін, які виявилися бракованими через неякісний порох. Їх не можна використовувати, тому що такий брак призводить до поломки артозброєння.

Фахівці Міноборони помітили, що міни браковані під час випробувань. Партію повернули компаніям-виробникам, щоб ті їх переробили. Підприємці й досі не усунули технічні несправності мін і не поставили українським захисникам жодної з них.

Двом керівникам компаній — подружжю — повідомили про підозру за шахрайство у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ). Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних.