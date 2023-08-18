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Ізраїль продовжив медичне страхування для українських біженців до кінця 2023 року. Про це повідомив ізраїльський посол у Києві Міхаель Бродський.

Цьому передувала заява посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, який закликав офіційний Єрусалим відмовитись від намірів скасувати медичне страхування для українських біженців.

Крім того, міністр закордонних справ Держави Ізраїль Елі Коен запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що проблему медичного страхування для українців буде вирішено найближчим часом.