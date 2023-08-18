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У Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порно

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Charles Deluvio 🇵🇭🇨🇦 / Unsplash

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 9623, що стосується декриміналізації порно.

Його назвали «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини».

Ініціаторами проєкту закону виступили 25 народних депутатів.

Документ передбачає скасування кримінальної відповідальності за все, що прописано у статтях 301 та 302 Кримінального кодексу, окрім:

Також він пропонує посилити покарання за порно з неповнолітніми та розповсюдження порнографії серед дітей.