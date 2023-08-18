У Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порно

Новини

Charles Deluvio 🇵🇭🇨🇦 / Unsplash

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 9623, що стосується декриміналізації порно.

Його назвали «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини».

Ініціаторами проєкту закону виступили 25 народних депутатів.

Документ передбачає скасування кримінальної відповідальності за все, що прописано у статтях 301 та 302 Кримінального кодексу, окрім:

порно без згоди (порнопомста, deep fake),

екстремального порно (насильництво, зоо-, некрофілія),

порно з дітьми та для дітей.

Також він пропонує посилити покарання за порно з неповнолітніми та розповсюдження порнографії серед дітей.