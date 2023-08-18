«Укрпошта» випустить нову марку до Дня Незалежності України

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«Укрпошта» оголосила про вихід нової поштової марки до Дня Незалежності. Її назвали «Україна-Мати».

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

У новому поштовому випуску також будуть конверт «Перший день», листівки та магніт «Україна-Мати».

Марку запустять 24 серпня, найімовірніше, у Києві біля монументу «Батьківщина-Мати». Її дизайн створила українська художниця Зінаїда Кубар у співпраці з командою «Укрпошти».

За словами Смілянського, «Україна-Мати» в новому образі — це про переосмислення минулого, про нову епоху для кожного українця та українки, і, враховуючи реакцію за поребриком, відповідь на «Кієв за трі дня».

Передзамовлення марки можна зробити на сайті.