Жінку, яка надіслала експрезиденту США Трампу листа з отрутою, засудили до 22 років увʼязнення

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Associated Press

У США жінку з Канади засудили до 262 місяців увʼязнення за те, що вона надіслала колишньому президенту США Дональду Трампу листа з отрутою.

Про це пише Associated Press.

Уродженка Франції 56-річна Паскаль Ферʼєр зізналася, що у вересні 2020 року виготовила високотоксичний рицин у своєму будинку в канадському Квебеці. У листі з отрутою вона вимагала від Трампа відмовитися від участі в майбутніх виборах, погрожувала йому і називала «потворним клоуном-тираном».

Associated Press

Лист перехопили на сортувальному підприємстві, перш ніж він потрапив до Білого дому. Ферʼєр також надіслала вісім подібних листів до правоохоронних органів Техасу.

Жінка визнала себе винною за девʼятьма пунктами звинувачення у використанні біологічної зброї, за кожен з яких їй загрожувало довічне увʼязнення.