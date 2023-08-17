Жінку, яка надіслала експрезиденту США Трампу листа з отрутою, засудили до 22 років увʼязнення
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Associated Press
У США жінку з Канади засудили до 262 місяців увʼязнення за те, що вона надіслала колишньому президенту США Дональду Трампу листа з отрутою.
Про це пише Associated Press.
Уродженка Франції 56-річна Паскаль Ферʼєр зізналася, що у вересні 2020 року виготовила високотоксичний рицин у своєму будинку в канадському Квебеці. У листі з отрутою вона вимагала від Трампа відмовитися від участі в майбутніх виборах, погрожувала йому і називала «потворним клоуном-тираном».
Лист перехопили на сортувальному підприємстві, перш ніж він потрапив до Білого дому. Ферʼєр також надіслала вісім подібних листів до правоохоронних органів Техасу.
Жінка визнала себе винною за девʼятьма пунктами звинувачення у використанні біологічної зброї, за кожен з яких їй загрожувало довічне увʼязнення.