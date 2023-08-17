«Укрзалізниця» виявила і закрила 600 акаунтів, які перекупляли квитки на польські рейси

Новини

За два тижні ретельного контролю посадки пасажирів на рейси до Польщі «Укрзалізниця» не допустила у потяг близько 20 пасажирів. Причина у тому, що вони придбали квитки у перекупників.

«До рейсів не допустили близько двох десятків пасажирів з квитками на імена, які не збігалися з документами, що посвідчують особу. Це, як правило, імена спекулянтів, під якими ті завчасно викуповують квитки, а потім перепродають їх зі зміненим у фоторедакторі імʼям (яке все одно проявиться у провідника при скануванні) або навіть без змін», — зазначили в УЗ.

Таким чином залізниця за останній місяць змогла заблокували понад 600 акаунтів, які використовували спекулянти для масового викупу квитків.

УЗ нагадує, що квитки на всі польські поїзди доступні рівно за 20 днів до дати відправлення о 08:00 ранку в мобільному застосунку УЗ. Виняток — поїзд № 67/68 Київ — Варшава: квитки на нього надходять у продаж тепер о 09:00 ранку, щоб дозувати навантаження на застосунок.