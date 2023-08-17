«Укрзалізниця» попередила про зміни в рейсах до Польщі

Новини

Videvo

«Укрзалізниця» тимчасово змінює графік курсування потягів до Польщі, оскільки польська залізниця з 8 вересня розпочинає ремонт інфраструктури і Перемишлі.

Про це пише пресслужба перевізника.

Скасовуються поїзди № 89/90 Київ — Перемишль і № 73/74 Харків — Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня. Натомість із 3 вересня курсуватиме новий денний потяг № 119/120 Київ — Хелм.

Цей поїзд вирушатиме з Києва о 06:28, прибуватиме в Хелм о 17:27. Там можна пересісти на польський поїзд IC 21100 Хелм — Варшава Всходня. Із Хелму він вирушає о 18:12, а до столиці Польщі прибуває о 21:02. Зворотно відправлення з Хелму о 10:23 (пересадка з поїзда IC 12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до української столиці о 22:45.

По пʼятницях і суботах у вересні (7, 8, 14, 15, 21,22 вересня) курсуватимуть тільки два поїзди Інтерсіті+:

діючий № 705/706 Київ — Перемишль;

новий № 707/708 Київ — Перемишль (відправлення з Києва о 22:17, прибуття в Перемишль о 06:23, зворотно з Перемишлю об 11:15, прибуття до Києва о 20:41).

Також польські ремонти залізниці дещо змінять розклад руху поїздів № 54 і № 36:

№ 54 Перемишль — Київ вирушатиме з Перемишлю о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00);

№ 36 Перемишль — Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

Попри таку ситуацію кількість місць для подорожей у Польщу у вересні зросте майже на 100 завдяки новому рейсу на Хелм. Якщо поїзд буде популярним, то в жовтні кількість квитків до Польщі зросте на 10%.

Квитки на польський напрямок продаються на 20 діб наперед, нова дата відкривається о 08:00 щоранку (окрім потягу на Варшаву, продажі квитків на який стартують окремо о 09:00).