Сили оборони збили на Запоріжжі російський російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор»
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / Andia / Contributor
Сили оборони України зранку 17 серпня збили ще один російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор». Про це повідомила 47 окрема механізована бригада.
Збили ударний вертоліт у районі села Роботине, що на Запоріжжі, з одного пуску переносного зенітно-ракетного комплексу.
На рахунку бійців бригади це вже восьмий збитий Ка-52. Вартість такого вертоліта становить близько $16 мільйонів.
- За кілька годин до цього Ка-52 збили на Бахмутському напрямку.