Сили оборони збили на Запоріжжі російський російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор»

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Сили оборони України зранку 17 серпня збили ще один російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор». Про це повідомила 47 окрема механізована бригада.

Збили ударний вертоліт у районі села Роботине, що на Запоріжжі, з одного пуску переносного зенітно-ракетного комплексу.

На рахунку бійців бригади це вже восьмий збитий Ка-52. Вартість такого вертоліта становить близько $16 мільйонів.