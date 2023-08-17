«Манчестер Сіті» вперше виграв Суперкубок УЄФА
- Автор:
- Ліза Бровко
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Англійський футбольний клуб «Манчестер Сіті» вперше в історії виграв Суперкубок УЄФА.
Про це йдеться на сайті переможців.
У матчі за трофей футболісти з «Манчестер Сіті» обіграли в серії пенальті володаря Ліги Європи — іспанську «Севілью».
Коли завершився основний час гри, рахунок був 1:1. Після цього команди пробивали серії пенальті: «Манчестер Сіті» успішно пробив пʼять разів, а «Сельвія» схибила на останньому ударі.
«Манчестер Сіті» вперше виграв Суперкубок з першої спроби, а «Сельвія» програла його вшосте.