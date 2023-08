Нейробіологи відтворили пісню Pink Floyd за сигналами мозку

Новини

Unsplash

Американські нейробіологи відтворили пісню Another Brick in the Wall, Part 1 групи Pink Floyd за сигналами активності мозку людини. Для цього використали сотні мікроелектродів і штучний інтелект.

Про це пише Euronews.

Пацієнтам з епілепсією імплантували електроди в мозок, а потім запропонували прослухати запис пісні Another Brick in the Wall, Part 1. Науковці спостерігали за змінами мозкової активності, а потім «синхронізували» сигнали від верхньої скроневої звивини зі звучанням композиції. Загалом для запису мозкової діяльності використали 2 668 електродів, 347 з них були повʼязані з музикою.

Після цього дослідники розробили систему машинного навчання, яка змогла реконструювати прослухану пісню.

У майбутньому це дослідження може допомогти людям, які перенесли інсульт або параліч, або мають інші проблеми з усною мовою, більш природно спілкуватися через інтерфейси мозок — компʼютер.