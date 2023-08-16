Свиняча нирка понад місяць успішно працює в тілі людини. Це може стати проривом у трансплантації

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Associated Press

Cвиняча нирка, яку пересадили людині з мертвим мозком в Інституті трансплантації органів Нью-Йоркського університету, функціонує вже 32 дні.

Про повідомляє Associated Press.

«Ця робота доводить, що свиняча нирка за допомогою лише одного гена і без експериментальних ліків чи машин може замінити функції людської нирки принаймні на 32 дні без відторгнення», — каже хірург Роберт Монтгомері.

Родина Моріса «Мо» Міллера з північної частини штату Нью-Йорк пожертвувала його тіло для наукових досліджень. Чоловік раптово помер у віці 57 років від раку мозку. Експеримент ще не закінчений. Дослідники планують відстежувати роботу нирки протягом другого місяця.

Дослідження Нью-Йоркського університету є одним з етапів вивчення донорства органів від тварин людям. Університет Алабами в Бірмінгемі 16 серпня повідомив про ще один важливий успіх — пара нирок свині нормально працювала в іншому донорському тілі протягом семи днів.