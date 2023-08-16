Financial Times: США підштовхують Іран припинити продавати росії безпілотники — в обмін на помʼякшення санкцій

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США підштовхують Іран припинити продавати росії безпілотники. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на людей, які поінформовані з цього питання.

Адміністрація Байдена порушила це питання з Іраном на непрямих переговорах у Катарі та Омані цього року. За словами іранського чиновника та ще однієї людини, США хочуть, щоб Іран припинив постачання до росії безпілотників. Чиновник додав, що Тегеран, який офіційно заперечує використання його безпілотників в Україні, неодноразово просив Москву припинити їх використання у конфлікті, але Вашингтон хотів «конкретніших кроків».

Учасники переговорів сподіваються, що непрямі переговори призведуть до того, що обидві сторони узгодять «заходи щодо деескалації». Для Ірану це означало б згоду не збагачувати уран понад 60%, покращення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії та зобовʼязання не нападати на американців. Натомість Вашингтон утримається від запровадження нових санкцій у деяких сферах, за винятком тих, що стосуються прав людини, і не суворо слідкуватиме за вже введеними санкціями щодо продажу нафти, заявив іранський чиновник. Ісламська республіка хоче, щоб США переконали європейських союзників також послабити тиск на Іран.