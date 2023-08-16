В Ірані режисера і продюсера засудили через показ їхнього фільму на Каннському фестивалі
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Getty Images
В Ірані кінорежисера Саїда Рустаї і продюсера Джавада Норузбегі засудили до шести місяців увʼязнення за те, що вони минулого року показали свій фільм «Брати Лейли» на Каннському кінофестивалі.
Про це повідомляє The Guardian.
У Каннах фільм «Брати Лейли» отримав нагороду Міжнародної асоціації кінокритиків. Стрічка розповідає про сімʼю, яка бореться з економічними труднощами в Тегерані. В Ірані вона заборонена.
Творців визнали винними у «сприянні пропаганді опозиції проти ісламської системи». Їхній фільм нібито «порушив правила, потрапивши на міжнародні кінофестивалі без дозволу», а режисер відмовився «виправити» його на прохання Міністерства культури Ірану.
Рустаї та Норузбегі відсидять приблизно по девʼять діб. Після цього пʼять років триватиме умовно-дострокове звільнення, протягом яких вони повинні відвідувати курси режисерів, що «плекають національні та етичні інтереси», а також не матимуть права співпрацювати з іншими кіномитцями.
- 34-річний Саїд Рустаї здобув міжнародну популярність після виходу фільму «Закон Тегерану» у 2019 році (також відомий як Just 6.5). Стрічка розповідає про проблему наркотиків в Ірані та бездіяльність поліції.