У НАТО назвали «помилкою» заяву свого представника про територіальні поступки України

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Reuters

У НАТО назвали «помилкою» заяву посадовця Альянсу Стіана Єнссена про те, що Україна могла б відмовитись від території і натомість отримала б членство в НАТО.

Про це «Радіо Свобода» повідомили в пресслужбі Альянсу.

Перед цим сам Єнссен журналістам сказав, що його заява «була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні». «Я не повинен був так говорити. Це була помилка», — сказав він.