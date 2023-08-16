У НАТО назвали «помилкою» заяву свого представника про територіальні поступки України
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Reuters
У НАТО назвали «помилкою» заяву посадовця Альянсу Стіана Єнссена про те, що Україна могла б відмовитись від території і натомість отримала б членство в НАТО.
Про це «Радіо Свобода» повідомили в пресслужбі Альянсу.
Перед цим сам Єнссен журналістам сказав, що його заява «була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні». «Я не повинен був так говорити. Це була помилка», — сказав він.
- 15 серпня Стіан Єнссен заявив, що Україна могла б відмовитись від території і натомість отримала б членство в НАТО. У Києві відповіли, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.