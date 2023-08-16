Колишні українські військовополонені розповіли про катування в СІЗО Таганрога

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Українські військові, що побували в полоні, розповіли російській службі BBC про жорстокі тортури у слідчому ізоляторі в Таганрозі, на півдні росії.

Журналіст Хʼюго Бачега поговорив із понад десятком колишніх військовополонених. За їхніми словами, чоловіків і жінок у СІЗО Таганрога неодноразово били, у тому числі, по нирках та грудній клітці, а також катували електричним струмом під час щоденних перевірок і допитів. Особливу увагу охоронців привертали татуювання з українською символікою, наприклад, синьо-жовтим прапором.

У Таганрозі полонених майже не годували, а поранені не отримували необхідної медичної допомоги, через що деякі з них померли у вʼязниці.

Українці також розповіли, що російські охоронці постійно погрожують полоненим і залякують їх. Деякі увʼязнені дали неправдиві зізнання, які згодом використали проти них у російському суді.