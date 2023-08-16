Єврокомісія передасть Україні та Молдові €135 мільйонів. Їх спочатку мали отримати рф і Білорусь

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Європейська комісія перерахує Україні та Молдові €135 мільйонів, які призначалися росії та Білорусі в межах фінансового Інструменту європейського сусідства і партнерства, пише пресслужба Єврокомісії.

Для Білорусі та росії заклали гроші на 2021—2027 роки за програмою Interreg NEXT. Однак після повномасштабного вторгнення рф в Україну країну-агресорку та її поплічницю Білорусь виключили з програми, а співпрацю з ними зупинили.

Тепер кошти отримають Україна і Молдова, зокрема їх спрямують на програму Solidarity Lanes («Шляхи солідарності»), яка забезпечує альтернативні маршрути для експорту українського продовольства, розвиває транскордонні транспортні сполучення, медичні послуги тощо.