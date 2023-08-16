TweetDeck тепер доступний лише для передплатників

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Ангеліна Коткова / «Бабель»

У середу, 16 серпня, користувачі соцмережі X (Twitter), помітили, що під час спроби зайти до TweetDeck спливає пропозиція купити передплату. TweetDeck — це інструмент, який дозволяє керувати кількома акаунтами одночасно.

Окрім того, що TweetDeck став доступним тільки для передплатників, програму ще й перейменували на X Pro.

TweetDeck була однією з найпопулярніших сторонніх програм для Twitter, поки компанія не придбала її у 2011 році. Сервіс дозволяє розділяти інформаційні потоки на кілька колонок і використовувати кілька облікових записів одночасно. Завдяки цьому TweetDeck став робочим інструментом для журналістів, маркетологів та інших спеціалістів.