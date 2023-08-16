У США чоловіка оштрафували на $1,2 мільярда за поширення інтимних фото колишньої

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Death to Stock

Присяжні суду в США винесли рішення щодо чоловіка, який незаконно поширював інтимні фотографії колишньої дівчини для помсти. Ідеться про штраф в $1,2 мільярда — це більше, ніж вимагали адвокати жінки.

Про це пише The Washington Post.

Чоловік із Техасу кілька місяців розповсюджував інтимні фото жінки в інтернеті: створив вебсайт, загальнодоступну папку Dropbox і підроблені профілі в соціальних мережах, де викладав її фото, а також робив це на порнографічному сайті. Він створив розсилку для друзів, родичів і колег жінки.

Деякі із зображень чоловік отримав із камер відеоспостереження в будинку колишньої дівчини.

Через постійні переслідування жінка каже, що думала про самогубство. Їй діагностували посттравматичний стресовий розлад. Після того як поліція відмовилася допомогти, вона звернулася до суду.

Адвокат жінки сумнівається, що потерпіла отримає всю суму компенсації за моральну шкоду, проте ця справа встановить високу планку покарання за подібні злочини. Він додав, що для його клієнтки важливі не гроші, а розголос того, що за поширення інтимних фото без згоди будуть серйозні наслідки.