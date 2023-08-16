Bloomberg: Світова економіка має вигоду від економічних проблем у Китаї

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Reuters

Падіння цін у Китаї, імовірно, призведе до зниження витрат у всьому світі з огляду на статус другої за величиною економіки світу. Це відзначають аналітики EdenTree Investment Management і Gama Asset Management SA.

Bloomberg пише, що послаблення інфляції дозволить центральним банкам утриматися від подальшого підвищення відсоткових ставок і, можливо, перейти до помʼякшення, щоб підтримати уповільнення зростання.

«Слабкий Китай може призвести до піку посилення грошово-кредитної політики. Це також знизить попит на сировинні товари, що зменшить інфляційний тиск і може дозволити західній економіці працювати активніше», — вважає портфельний менеджер EdenTree Investment Крістофер Хайорнс.

Одним із позитивних моментів занурення Китаю в дефляцію може бути перспектива уповільнення глобального цінового тиску, адже економіка намагається відновити свої позиції.

Експерти припускають, що інфляція залишиться стриманою, бо спад на ринку нерухомості та проблеми в тіньовій банківській сфері Китаю обмежують витрати та інвестиції споживачів і компаній.

«Позитивний аспект полягає в тому, що невелика дефляція та повільне зростання в Китаї ще швидше послаблять інфляцію в іншому світі», — сказав Раджив Де Мелло, який керує глобальним макроекономічним портфелем у Gama Asset Management. Він додав, що це також призведе до уповільнення інфляції в Азії та Європі.