Чехія вже заморозила російських активів на суму понад $14 мільярдів

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Pedro Szekely / Flickr

Чехія на суму понад $14 мільярдів заморозила активи громадян рф, які підпадають під санкції.

Про це повідомляє Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Чеські правоохоронці проводять активну роботу, аби вчасно фіксувати, хто з росіян потрапив під санкції та які активи у них є.

Надзвичайний і Поважний посол Чехії в Україні Радек Матула під час зустрічі із головою АРМА Оленою Думою обговорив також плани та перспективи взаємної співпраці в майбутньому.