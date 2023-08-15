Чехія вже заморозила російських активів на суму понад $14 мільярдів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pedro Szekely / Flickr
Чехія на суму понад $14 мільярдів заморозила активи громадян рф, які підпадають під санкції.
Про це повідомляє Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Чеські правоохоронці проводять активну роботу, аби вчасно фіксувати, хто з росіян потрапив під санкції та які активи у них є.
Надзвичайний і Поважний посол Чехії в Україні Радек Матула під час зустрічі із головою АРМА Оленою Думою обговорив також плани та перспективи взаємної співпраці в майбутньому.