У НАТО заявили, що Україна могла б відмовитись від території і отримати членство в Альянсі. У Києві відреагували

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Начальник апарату генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга Стіан Єнссен заявив, що Україна могла б відмовитись від території і натомість отримала б членство в НАТО.

Про це Стіан Єнссен заявив під час дебатів у норвезькому місті Арендаль, цитує VG.

На питання журналістів, чи вважає НАТО, що Україна має поступитися землею для досягнення миру з росією та майбутнього членства в НАТО, Єнссен зазначив, що обговорення можливого статусу після війни вже йде, і що питання про поступку росії території порушують інші країни. «Я не говорю, що так має бути. Але це може бути можливим рішенням», — додав Стіан Єнссен.

Стіан Єнссен.

Сам же генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що час та умови будь-яких переговорів з росією щодо припинення окупації має вирішувати Україна.

На слова Єнссена про «поступки» відреагувало Міністерство закордонних справ України. Речник Олег Ніколенко зазначив, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

«Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку росії. Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки — обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО», — додав Ніколенко.