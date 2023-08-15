УЗ продовжила курсування «гірських шатлів» зі Львова до Ворохти

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«Укрзалізниця» продовжує курсування «гірських шатлів» зі Львова до Яремче, Татарова-Буковелю, Ворохти і Рахова на період піку пасажирських перевезень.

Так, поїзд № 815/816 Львів — Рахів відправлятиметься зі Львова з 21 по 30 серпня о 15:22 і прибуватиме до Рахова о 21:15. Зворотно, з Рахова, цей поїзд відправлятиметься з 22 по 31 серпня о 04:18 і прибуватиме до Львова о 10:10.

Дістатись гір цим поїздом зручно з пересадкою можуть пасажири поїздів № 743 та № 191 Київ — Львів, № 79 Дніпро — Львів, № 21 Харків — Львів, № 111/63 — 64/112 Ізюм, Харків — Львів та інших. В зворотному напрямку можна пересісти на рейси № 86 Львів — Запоріжжя та № 706 Перемишль — Київ.

Квитки на рейси будуть доступні для придбання в застосунку «Укрзалізниці», в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.