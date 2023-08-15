У «Доступних ліках» зʼявляться нові препарати для лікування психічних розладів

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З 2024 року урядова програма «Доступні ліки» поповниться препаратами для лікування психічних розладів.

Про це заявила голова Національної служби здоровʼя України Наталія Гусак, передає Укрінформ.

Нацслужба здоровʼя проконсультувалася з Міністерством охорони здоровʼя щодо доповнення переліку ліків новими препаратами, які мають доказову базу.

Наступного року планують найбільше оновити й доповнити напрям, що стосується лікування психічних розладів. Із переліком також працюють експерти ВООЗ.