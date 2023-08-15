У «Доступних ліках» зʼявляться нові препарати для лікування психічних розладів
- Автор:
- Ліза Бровко
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rawpixel / Unsplash
З 2024 року урядова програма «Доступні ліки» поповниться препаратами для лікування психічних розладів.
Про це заявила голова Національної служби здоровʼя України Наталія Гусак, передає Укрінформ.
Нацслужба здоровʼя проконсультувалася з Міністерством охорони здоровʼя щодо доповнення переліку ліків новими препаратами, які мають доказову базу.
Наступного року планують найбільше оновити й доповнити напрям, що стосується лікування психічних розладів. Із переліком також працюють експерти ВООЗ.
- Із серпня програму «Доступні ліки» доповнили тест-смужками для визначення рівня глюкози у крові та знеболювальними для паліативних хворих.
- «Доступні ліки» — це урядова програма, яка діє з 2017 року. Вона допомагає українцям безкоштовно або з доплатою отримати ліки від деяких хвороб. Зараз за цією програмою доступні 486 лікарських засобів.