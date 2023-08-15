У Великій Британії заарештували трьох підозрюваних у шпигунстві на користь росії

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У Великій Британії заарештували трьох громадян Болгарії за підозрою в шпигунстві на користь росії. Їх затримали ще в лютому — відтоді вони перебувають під вартою, повідомляє ВВС.

Ці люди працювали на російські спецслужби й мали підроблені документи, зокрема паспорти та посвідчення особи Великої Британії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції і Чехії.

На фото — Орлін Руссєв (45 років), Катрін Іванова (31 рік) і Бізер Джамбазов (41 рік).

Руссєв має історію ведення бізнесу в росії. Він переїхав до Великої Британії у 2009 році, три роки працював у сфері фінансових послуг, мав приморський гостьовий будинок у Грейт-Ярмуті. Він також стверджував, що колись працював радником болгарського міністера енергетики.

Колишні сусіди на північному заході Лондону описували Джамбазова та Іванову як пару.

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Вони переїхали до Великої Британії близько десяти років тому. Пара керувала громадською організацією, що знайомила болгар із «культурою та нормами британського суспільства». Також підозрювані брали участь у роботі виборчих комісій в Лондоні.