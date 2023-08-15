Студія Ghibli показала кадри з нового фільму Хаяо Міядзакі

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Ghibli

Анімаційна студія Ghibli вперше показала кадри з нового фільму Хаяо Міядзакі «Хлопчик і чапля» (інша назва — «Як ти поживаєш»).

Ghibli

Ghibli

Ghibli

Ghibli

Імовірно, фільм базується на однойменній книзі Гензабуро Йосіно 1937 року. Вона розповідає про 15-річного хлопчика, який вирушає в подорож, керуючись порадами зі щоденника свого дядька. Раніше Хаяо Міядзакі назвав «Як ти поживаєш» однією зі своїх улюблених книг. У 2017 році митець сказав, що планує екранізувати її.

7 вересня 2023 року «Хлопчик і чапля» відкриє 48-й міжнародний кінофестиваль у Торонто. До кінця року він вийде в прокат в інших країнах.

Після виходу попередньої повнометражної стрічки Міядзакі — «Вітер міцнішає» — минуло 10 років.