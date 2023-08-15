Студія Ghibli показала кадри з нового фільму Хаяо Міядзакі
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Ghibli
Анімаційна студія Ghibli вперше показала кадри з нового фільму Хаяо Міядзакі «Хлопчик і чапля» (інша назва — «Як ти поживаєш»).
Імовірно, фільм базується на однойменній книзі Гензабуро Йосіно 1937 року. Вона розповідає про 15-річного хлопчика, який вирушає в подорож, керуючись порадами зі щоденника свого дядька. Раніше Хаяо Міядзакі назвав «Як ти поживаєш» однією зі своїх улюблених книг. У 2017 році митець сказав, що планує екранізувати її.
7 вересня 2023 року «Хлопчик і чапля» відкриє 48-й міжнародний кінофестиваль у Торонто. До кінця року він вийде в прокат в інших країнах.
Після виходу попередньої повнометражної стрічки Міядзакі — «Вітер міцнішає» — минуло 10 років.
- У 1985 році Хаяо Міядзакі заснував анімаційну студію Ghibli. Студія стала відомою в усьому світі завдяки унікальному стилю анімації.
- Міядзакі створив повнометражні анімаційні фільми «Навсікая з Долини Вітрів» (1984), «Небесний замок Лапута» (1986), «Мій сусід Тоторо» (1988), «Принцеса Мононоке» (1997). У 2003 році фільм Міядзакі «Віднесені привидами» отримав премію «Оскар» як найкращий анімаційний фільм року.