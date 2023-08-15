Китай приховуватиме дані про безробіття серед молоді через падіння економіки

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Китай перестав оприлюднювати дані про безробіття серед молоді, що є важливим економічним показником. Вважається, що причиною стало падіння економіки КНР.

Про це пише BBC.

Речник китайського уряду пояснив, що таке рішення повʼязане зі змінами в економіці та суспільстві.

На початку літа в Китаї рівень безробіття серед людей віком від 16 до 24 років, які живуть у містах, сягнув рекордних 20%.

Тим часом Нацбюро статистики заявило, що варто переглянути методику розрахунку безробіття, мовляв, зростання кількості студентів вплинуло на показники. Однак Китай ніколи не зараховував тих, хто навчається, до безробітних.

Китай вирішив приховати статистику безробіття серед молоді тоді, коли його економіка перейшла до дефляції. Це сталося на тлі скорочення імпорту та експорту, після якого експерти заявили, що темпи зростання китайської економіки уповільнилися.