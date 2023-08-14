Німеччина до 2027 року запланувала щорічну військову підтримку України у розмірі €5 млрд

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Herman / Flickr

У ряд Німеччини заклав €5 млрд щорічної військової допомоги Україні до 2027 року.

Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, передає Forbes.

За словами міністра, це рішення ще має затвердити парламент Німеччини. Окрім військової складової, допомога передбачає гуманітарну підтримку, зокрема розташування переселенців.

Лінднер зазначив, що з початку повномасштабної війни допомога Німеччини Україні склала €22 млрд.

«Зараз ми розмовляємо з Україною не як країна-донор, а як країна-партнер», — сказав міністр.