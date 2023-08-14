Сили оборони вдарили по командному пункту росіян в селі Юрʼївка поблизу Маріуполя

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Сили оборони України у понеділок, 14 серпня, вдарили по командному пункту військ рф, що розмістився в санаторії «Хвиля» в селі Юрʼївка поблизу тимчасово окупованого Маріуполя

Це підтвердив Центр Стратегічних комунікації ЗСУ.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко писав, що місцеві жителі не постраждали, а російських військових «рахунок уже на десятки». Окупанти з «днр» повідомляли про те, що Україна запускала дві далекобійні ракети.