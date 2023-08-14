Міністр оборони Китаю відвідає росію і Білорусь

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Голова Міноборони Китаю Лі Шанфу вирушить до росії та Білорусі на запрошення його колег Сергія Шойгу й Віктора Хреніна.

Про це пише пресслужба китайського оборонного відомства.

Лі Шанфу приїде до рф для участі в 11-й Московській конференції з міжнародної безпеки, а потім відвідає Білорусь. Поїздку запланували на 14—19 серпня.

На конференції в росії китайський міністр виступить, зустрінеться з російською владою і представниками силових відомств. У Білорусі Лі Шанфу проведе переговори з державним і військовим керівництвом країни, а також відвідає білоруські військові частини.