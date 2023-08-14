Telegram дає доступ до функції сторіз усім користувачам

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Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер уже впроваджує функції сторіз для усіх користувачів, а не тільки для тих, хто має платну підписку.

За словами Дурова, це ознаменує початок нового етапу в історії Telegram. Сьогодні месенджеру виповнилося десять років.